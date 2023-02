SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket in vista della prossima gara contro Ubs Foligno Basket, in programma per domenica 5 febbraio alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato coach Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “Torno dalla squalifica, c’è amarezza per come sono andate le cose e non c’è stata giustizia. A quanto pare nei miei confronti è possibile fare qualsiasi cosa senza alcuna regola ma è andata così, ora però pensiamo a terminare con dignità il campionato e le nove partite rimaste. Foligno? È una squadra ottima, ha una classifica che non rispecchia il suo valore. Ha due stranieri importanti e altri giocatori italiani che hanno sempre fatto bene in questo campionato. Hanno un ottimo progetto giovanile come il nostro. Giocheremo con i nostri giovani, che stanno disputando il campionato di eccellenza, e i nostri senior. Shevchenko? Purtroppo non può essere tesserato per motivi di rifugiato politico. È un peccato e ci dispiace per il ragazzo perché potevamo contare sulle sue qualità tecniche e umane”.