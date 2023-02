CENTOBUCHI – Rinforzo in difesa per l’Atletico Centobuchi che si aggiudica le prestazioni sportive del difensore classe 1987 Nahuel Jesus Guerrero. L’argentino, in Italia, ha vestito le maglie del Gela e dell’Atletico Mondolfo Marotta, squadra in cui ha giocato lo scorso anno. Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Nahuel Jesus Guerrero. Il classe 1987 ex Gela e Atletico Mondolfo Marotta, squadra in cui ha giocato nella stagione passata, ha calcato molti campionati in Sud America, Nord Europa e Australia. L’argentino è già a disposizione di mister Fusco. Benvenuto Nahuel!”