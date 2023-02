PILLOLE NEWS. Continua ad essere la Sambenedettese Calcio o meglio la AS Sambenedettese al centro degli interessi di tutta la città, quella sportiva in particolare. Il Direttore e Walter Del Gatto hanno fatto il punto della situazione che ogni ora si fa più pesante sul piano economico.

Di certo è che i calciatori non hanno ricevuto nulla per il periodo 1 novembre 2022/31 gennai 2023 ma che scenderanno comunque sempre in campo anche dopo la vertenza all’Aic (Associazione Italiana Calciatori) che diverrà esecutiva lunedì 13 febbraio.

A loro difesa voglio aggiungere che non hanno colpa per i pessimi risultati che sono stati condizionati da una situazione nella quale rendere al 100% è praticamente impossibile per più motivi: non è da tutti trovare la concentrazione giusta in casi come questo, mentre hanno dimostrato sensibilità e attaccamento non sporgendo denuncia quando sono stati sottratti alcuni borsoni dopo la trasferta con il Cinthialbalonga

Buon ascolto