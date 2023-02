SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Infoservice Sambenedettese Basket si prepara per affrontare Ubs Foligno Basket. La gara è in programma per domenica 5 febbraio alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”, di seguito tutte le info per i tagliandi.

“La Infoservice Sambenedettese Basket comunica che i biglietti per la gara di campionato Sambenedettese Basket-Ubs Foligno Basket, in programma per domenica 5 febbraio alle ore 18 presso il Palazzetto “Bernardo Speca”, saranno acquistabili il giorno stesso della gara all’ingresso.

Le richieste di accrediti per gli organi di stampa dovranno pervenire all’indirizzo info@sambenedettesebasket.it

Inoltre per chi è in possesso dell’abbonamento della Sambenedettese Calcio o del biglietto della gara tra Sambenedettese e Team Nuova Florida, in programma per domenica 5 febbraio alle ore 14.30 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, avrà la possibilità e l’opportunità di assistere gratuitamente al match”.

Il costo dei tagliandi dei vari settori è così ripartito:

TRIBUNA

Intero… € 5,00

Ridotto… € 2,00

Under 12… Gratuito

PARTERRE

Intero… € 8,00

Ridotto… € 2,00

Under 12… Gratuito