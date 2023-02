MONTEPRANDONE – Sono partiti questa settimana una serie di lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo su tutto il territorio comunale di Monteprandone e Centobuchi. Gli interventi, in parte realizzati dal Comune e in parte da una ditta esterna, riguarderanno alberature e piante presenti su strade e aree verdi pubbliche.

Tra le strade coinvolte a Monteprandone c’è via Borgo da Sole, dove viene potata tutta l’alberatura presente lungo la strada. Parallelamente a Centobuchi è iniziata la potatura di alberature stradali di diversi tipi e palme in via della Barca, siepi e tigli in via della Liberazione e pinus pinea in via dei Pini e nell’area verde dove insistono i giochi per bambini e della vegetazione di via degli Oleandri. Per gli interventi effettuati dalla ditta incaricata verranno investiti circa 13 mila euro.

“Messa in sicurezza delle piante e tutela dell’incolumità dei cittadini: questi gli obiettivi del piano di potatura ordinaria del verde pubblico – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore con delega alle aree verdi Fernando Gabrielli – questo intervento di cura ci permette di intervenire lungo vie e in aree verdi per ridimensionare la vegetazione, monitorare lo stato di salute del patrimonio arboreo comunale e, laddove necessario, intervenire anche per migliorare il decoro urbano”.