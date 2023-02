MONZA – Una delegazione di allenatori di Volley Angels Lab ha trascorso un’interessante giornata di formazione a Monza, grazie alla collaborazione instaurata lo scorso anno con il Vero Volley Network. Marco Sbernini, Luigina Di Ventura e Laura Pompei hanno avuto modo di passare una giornata intera a stretto contatto con tecnici e preparatori della società lombarda, guidati da Augusto Sazzi, responsabile operativo del Network.

Successivamente dopo la pausa pranzo hanno partecipato a due incontri tra cui quello con Valeria Redaelli sul tema della preparazione giovanile. Dal pomeriggio fino a tarda serata, invece, hanno avuto la possibilità di visionare all’interno dell’Arena di Monza gli allenamenti delle squadre giovanili di Vero Volley e confrontarsi con i rispettivi allenatori: Valeria Redaelli per l’Under 13 femminile, Angelo Robbiati per l’Under 16 e Under 18, Federico Belloni per l’Under 16 femminile.

«Per tutti noi – ha dichiarato Marco Sbernini, che oltre a essere il responsabile dei preparatori atletici di Volley Angels Lab, è anche il presidente della società rossoblù – si è trattato di un’esperienza formativa molto importante e molto piacevole. Siamo all’interno del Network da quasi un anno e mezzo e da parte di Vero Volley c’è sempre grande disponibilità nei nostri confronti. Lo staff monzese è già venuto due volte a vedere la nostra realtà e in queste occasioni ci ha dato diverse indicazioni sul lavoro svolto. Oggi poi abbiamo avuto l’occasione di venire in Arena e visionare da vicino la realtà monzese. Non capita tutti i giorni di assistere agli allenamenti del settore giovanile di una società di serie A (la prima squadra non era presente, visto che era partita per la Repubblica Ceca per la partita di Champions League) e per noi si è trattato di un utilissimo arricchimento tecnico di notevole spessore. Siamo orgogliosi di far parte (unica società marchigiana) di questo network, dal quale stiamo ricevendo grande aiuto e collaborazione»