SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo “impianto delle acque” di emodialisi presso l’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. Segue la nota dell’Ast:

“Dal 18 gennaio 2023 l’Emodialisi dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto ha un nuovo impianto per trasformare l’acqua di rete in liquido di dialisi ultrapuro.

Il nuovo impianto è di ultima generazione, di concezione “green”che prevede un risparmio energetico ed idrico del 50% rispetto al vecchio sistema” comunica la Dott.ssa Vania Carignani, Commissario Straordinario dell’AST di Ascoli Piceno.

Soddisfazione espressa dal Dott. Giuseppe Fioravanti, Direttore dell’UOC Nefrologia e Emodialisi, per l’innovativo sistema di bi-osmosi.

Il nuovo impianto che rimane adiacente al reparto di Emodialisi, nel quale si effettua il trattamento sanguigno extracorporeo, in breve, spiega il Dott. Fioravanti sfruttando il principio della diffusione e della convezione dei soluti e solventi, permette, attraverso una membrana semipermeabile di un filtro montato sul monitor per dialisi, il “lavaggio del sangue”, rimuovendo le sostanze tossiche ed i liquidi in eccesso dal corpo che i reni “malati” non riescono ad eliminare.

L’ultrapurezza del liquido di dialisi, per un paziente che entra in contatto settimanalmente con una ingente quantità di acqua, rende il trattamento decisamente migliore”.