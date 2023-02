SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Alma Juventus Fano comunica che in accordo con il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, la partita tra Alma Juventus Fano e Porto D’Ascoli è stata anticipata a sabato 4 Febbraio alle ore 14.30 a causa della concomitanza con l’evento del Carnevale che si terrà a Fano Domenica 5 Febbraio.

Si rende noto che i biglietti per assistere alla gara in programma allo stadio Mancini saranno acquistabili al botteghino dell’impianto sportivo dalle 13, con il prezzo di 10 euro per il settore ospiti. Tutti gli Under 14 avranno diritto all’accesso gratuito.