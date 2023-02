SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brazilian jiu-jitsu, Francesco Mininni della Checkmat San Benedetto vince a Parigi il titolo europeo assoluto e di categoria 76 Kg. Segue la nota:

«Francesco Mininni della Checkmat San Benedetto ha vinto a Parigi il titolo europeo di Brazilian jiu-jitsu. Per l’atleta pugliese, residente ad Alba Adriatica, si è trattato di un doppio successo, poiché ha conquistato sia l’alloro continentale assoluto, che quello di categoria di peso (76 kg), piazzando una doppietta che lo conferma tra i migliori atleti di questa disciplina in circolazione. «Ho realizzato un sogno – ha dichiarato Mininni – in una location spettacolare, visto che quest’anno si gareggiava a Parigi nel tempio del judo, a dimostrazione di quanto il brazilian jiu-jitsu sta crescendo. Questo titolo europeo ha il sapore di un mondiale, considerando il livello ed i partecipanti provenienti da tutto il mondo. Io avevo già vinto un europeo nel 2018, ma questi anni di pandemia hanno penalizzato tantissimo noi atleti che facciamo sport da contatto, però la determinazione è ciò che ci aiuta ad andare avanti nella vita e a superare i nostri limiti. Dio è con me. Ringrazio la mia famiglia che mi supporta e sopporta in tutto e l’intero mio team composto dai maestri Rodrigo Silva e Juninho Crivellari, dal preparatore atletico Mattia Gargano, dal fisioterapista Gianni Gialluisi, dal personal trainer Matteo Pagani e dai manager Giacomo Tronelli e Pasquale Giancaspro che fanno un lavoro di squadra quotidiano fantastico». Mininni ha combattuto per sette volte e ha superato nell’assoluto il polacco Konrad Rafal Pietkiewicz, il pescarese Mirko Fischietti e l’inglese Leon Paul Hinds. Nei combattimenti di categoria, invece, l’atleta che gareggia per una società sambenedettese ha conquistato il gradino più alto del podio davanti al tedesco Lennart Bach, all’inglese James Robert Coggs e al francese Rodrigue Renè Freddy Chenet».