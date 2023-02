VENEZIA – Le Marche in rosa al “Wine in Venice”. Sono state infatti due donne, le giovanissime (26 e 29 anni) sorelle Marta e Camilla Capriotti Cocci Grifoni ad aver partecipato al prestigioso evento dedicato al vino, e a ritirare ,come unica Cantina delle Marche, un importante riconoscimento previsto dalla kermesse veneziana, per l’impegno della Tenuta Cocci Grifoni nel lavorare ispirandosi a principi di etica, sostenibilità e innovazione.

La manifestazione ,che si chiude oggi a Venezia, ha premiato infatti 20 produttori italiani che stanno contribuendo alla realizzazione di vini “sostenibili”, impegnandosi a preservare le risorse naturali per le generazioni future e ricercare i migliori metodi per ottenere il minor impatto possibile sull’ambiente.

“Questo riconoscimento conferma un percorso intrapreso da tempo dalla Tenuta Cocci Grifoni di Ripatransone: come l’attitudine alla tutela dell’ambiente, il rispetto della terra e delle persone che la abitano, l’uso di energia solare e geotermica, la creazione di invasi naturali per l’irrigazione, la scelta di destinare il 30% dei terreni a bosco e la dichiarazione degli stessi come di Oasi Naturale Lipu. E anche le etichette della Cantina raccontano questo impegno: ogni vino è un tributo a flora e fauna che arricchiscono i vigneti di biodiversità”. Sono queste le parole di Marta Capriotti Cocci Grifoni, economista ambientale, da anni attivissima nell’azienda di famiglia insieme alla mamma Marilena Cocci Grifoni.

“Se etica, sostenibilità e innovazione sono i principi che hanno guidato la giuria del “Wine in Venice” e che ci ha fatto conquistare questo riconoscimento, sappiamo bene che quei principi sono esattamente gli stessi che guidano da sempre le azioni della nostra Tenuta”, precisa Camilla Capriotti Cocci Grifoni, dottoranda in biologia e da poco impegnata anche lei nella Cantina fondata dal nonno Guido negli anni ’30 del secolo scorso.

La presenza marchigiana al “Wine in Venice”, grazie al premio destinato alla Tenuta Cocci Grifoni, è stata quindi un’importante vetrina per le Marche, per la produzione vitivinicola regionale e per il mondo femminile, ormai sempre più protagonista anche in questo settore.