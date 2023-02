MEMME BEVILATTE SALVATA DA TERESA

Stagione teatrale “SIMBIOSI”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue la stagione teatrale Simbiosi al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, con lo spettacolo vincitore dell’edizione 2021 di Vuoti D’Aria: sabato 4 febbraio 2023 va in scena “Memme Bevilatte salvata da Teresa” di Entròpia Teatro.

Sabato 4 Febbraio ore 21.15

“Memme Bevilatte salvata da Teresa”

con Andrea Baldoffei e Alessandro Giannone

di Entròpia Teatro

Una storia che parla di coraggio di persone semplici, di persone giuste. La storia di Teresa Giovannucci e Pietro Antonini che salvarono dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti le famiglie Vivanti e Dell’Ariccia. A narrare sono due componenti delle famiglie salvate, in una ripetizione incessante della storia, per tenere viva la memoria. Una ripetizione che avviene ogni volta che qualcuno è disposto ad ascoltare.

Al termine dello spettacolo, incluso nel prezzo del biglietto, ci sarà il momento “C’è di più”: dibattito con il pubblico sul tema della memoria.

