FERMO – Carabinieri impegnati nel contrasto di furti e reati predatori. Segue il comunicato:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nei giorni scorsi, a seguito di specifici servizi finalizzati a contrastare i reati predatori nella Provincia, dopo accurate indagini i Carabinieri della Stazione di Fermo insieme ai militari della Sezione Operativa hanno arrestato un giovane classe 1992 dell’Ecuador, già conosciuto per pregresse vicende, e gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia. Il giovane deve infatti scontare la pena residua della reclusione per mesi 08 (otto) per furto aggravato in concorso commesso ad Umbertide (PG) nel 2012. Dopo le previste formalità l’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Fermo. Nel corso del citato servizio poi a Porto San Giorgio i Carabinieri della Stazione, dopo mirate e accurate indagini avviate a seguito di denuncia di furto presentata dal titolare di un Bar (subito a fine dicembre) hanno identificato e denunciato per furto aggravato in concorso due giovani marocchini classi 1987 e 1992, residenti a Fermo e già noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno raccolto indiscutibili indizi di colpevolezza a loro carico in merito al furto di varie confezioni di dolciumi e soprattutto di un salvadanaio contenente denaro oggetto di offerte da destinare alla locale parrocchia, in banconote e monete di vario taglio stimato in alcune centinaia di euro».