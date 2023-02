SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue la V edizione di “In Art”, la rassegna letteraria e musicale a cura dell’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, manifestazione che quest’anno si articola in “In Art Teatro” e “In Art Winter”.

Venerdì 3 febbraio al Pub Medoc di San Benedetto andrà in scena il secondo appuntamento di In Art Winter, intitolato “Pinocchio Sottosopra”, con Fabio Stassi e Gianni Iorio. Alle 18.30 Fabio Stassi presenterà il libro “Mastro Geppetto”, edito da Sellerio; dialogherà con lui Alessandra Morelli, critica d’arte e scrittrice. Alle 21.45 ci saranno Gianni Iorio al bandoneon e Fabio Stassi alla voce recitante per la prima nazionale dello spettacolo “Vrascadù. Un’affabulazione sentimentale”, di e con Fabio Stassi.

Fabio Stassi è nato a Roma nel 1962 e lavora come bibliotecario alla Sapienza. Ha debuttato nel 2006 con il romanzo “Fumisteria” (Premio Vittorini Opera Prima), a cui hanno fatto seguito molti altri lavori: da “L’ultimo ballo di Charlot” (2012, Premio Selezione Campiello), a “La lettrice scomparsa” (2016, Premio Scerbanenco) a “Mastro Geppetto” (2021) (Premio Dessì, Croce e Stresa). I suoi libri sono pubblicati dalla casa editrice Sellerio, per la quale si è anche occupato dell’edizione italiana di “Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno” (2013 e 2016) e “Crescere con i libri. Rimedi letterari per mantenere i bambini sani, saggi e felici” (2017). Per Minimum Fax ha dedicato un libro ai personaggi di romanzo, “Il libro dei personaggi letterari” (2015), e ai poeti italiani del Novecento, “Con in bocca il sapore del mondo” (2018). Ha scritto anche per ragazzi per Sinnos e Bompiani.

Lo spettacolo “Vrascadù. Un’affabulazione sentimentale”: storie familiari di sopravvivenza e di migrazione, il racconto di un altro Novecento, dagli anni Cinquanta in poi: Roma, la Sicilia, Buenos Aires, Piana dei Greci: il racconto di un bambino che voleva diventare uno scrittore, le tavole degli assenti, le telefonate interoceaniche, la scoperta della lettura fino alla perdita delle case e a un ideale brindisi finale con tutti i fantasmi sfortunati e generosi dell’infanzia.

Gianni Iorio, nato a Foggia nel 1972, ha studiato presso il Conservatorio di musica “U. Giordano” di Foggia diplomandosi in pianoforte con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore e perfezionandosi con i maestri Franco Scala e Sergio Perticaroli. Ha intrapreso una brillante attività concertistica come pianista e bandoneonista, diventando ben presto uno specialista del tango, espresso in tutte le sue forme, e della figura artistica di Astor Piazzolla. Tale esperienza lo ha spinto ad intraprendere anche una continua e proficua attività di compositore. Con ambedue gli strumenti ha tenuto concerti in città, teatri, Jazz Club e Festival prestigiosi. Ha collaborato e collabora attualmente con artisti di fama internazionale quali, per esempio, Alfredo Marcucci, Javier Girotto, Gabriele Mirabassi, Giovanni Tommaso, Federico Mondelci, con il grande poeta di tango Horacio Ferrer e Fiorella Mannoia. Per circa dieci anni ha suonato nei più prestigiosi teatri del mondo con il “Premio Oscar” Luis Bacalov. Attualmente è docente di Musiche tradizionali ad indirizzo bandoneón presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila.

L’associazione Rinascenza ringrazia calorosamente tutti gli sponsor che, con il loro sostegno, hanno contribuito alla realizzazione della V edizione della rassegna:

Lo sponsor ufficiale

Alma caffè

Gli sponsor

Pub Medoc

Straccia packaging s.r.l.

Pizzeria Osteria di Fiorà

Copyservice

Hotel Calabresi,

Alydama group S.r.l

Antica Osteria del Borgo

Gli amici di Rinascenza per il supporto e l’affetto:

il Centro di Psicologia clinica e forense Epokè di Macerata

la Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova.

Si ringrazia il Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche per il Patrocinio e il contributo.

Informazioni e prenotazioni dopo le ore 18: 0735780869