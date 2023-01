SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La risonanza di San Benedetto è tornata in funzione ieri sera: minimi i disagi per gli utenti. La Ast di Ascoli comunica che gli esami programmati verranno recuperati in settimana. Segue la nota:

«“La risonanza magnetica dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto è tornata in funzione ieri sera, il disservizio per gli utenti dunque è stato minimo” lo comunica il Commissario Straordinario Vania Carignani. L’AST di Ascoli Piceno precisa che il guasto si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì: nel frattempo alcuni esami sui degenti sono stati effettuati presso la Radiologia Clinica dell’Ospedale Mazzoni. Quelli programmati invece per gli utenti esterni saranno recuperati entro questa settimana.

E’ prevista la sostituzione della risonanza magnetica di San Benedetto del Tronto grazie ai fondi del PNRR, con procedure già avviate a fine 2022 e con un cronoprogramma che prevede la progettazione, l’esecuzione di lavori e l’installazione.

Fino a quel momento, le problematiche, che si dovessero presentare sulla RM, saranno gestite al meglio con la collaborazione e con il supporto della UOC di Radiologia Clinica di Ascoli Piceno, facendo, inoltre, affidamento su interventi tecnici immediati in caso di guasti, come è accaduto in questo caso, per minimizzare i disagi agli utenti».