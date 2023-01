GROTTAMMARE – Per il secondo anno consecutivo, al via alla campagna di informazione e sensibilizzazione “Lo sai che”, contro la violenza di genere. Per tutto il mese di febbraio, negli spazi destinati alla pubblica affissione saranno presenti i manifesti 70×100 recanti, oltre al numero antiviolenza e stalking 1522, pillole informative sulle azioni in campo per arginare un fenomeno silenzioso che, di anno in anno, riguarda un numero sempre impressionante di persone.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’assessore alle Pari Opportunità Monica Pomili e della consigliera alle politiche giovanili Martina Sciarroni e ha da subito incontrato la collaborazione della Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Grottammare.

“La grafica dei manifesti è stata studiata per catturare quanto più possibile l’attenzione anche nei giovani – dichiarano Pomili e Sciarroni – Abbiamo anche quest’anno voluto lasciare un segno sui muri della nostra città lanciando informazioni che siamo certe torneranno utili a chi ne avrà bisogno… se non ora magari in futuro, e se non in prima persona magari per qualche conoscente. Lo sai che… vuole essere un raccoglitore e un divulgatore di tutto quello che, in questi anni, la rassegna “Chiamarlo amore non si può” ha raccontato sulle diverse forme di violenza che le donne subiscono all’interno e all’esterno delle mura domestiche”.

“Insieme all’assessorato alle Pari Opportunità, quest’anno, la Consulta ha realizzato un taccuino di pagine bianche e non, da distribuire a scuola – aggiunge la vice presidente Clarita Baldoni -. Vi sono raccolte le informazioni, gli slogan, i numeri utili e tutto quello che abbiamo raccolto durante le attività svolte in questi anni. Un modo per stare sempre più vicine alle donne, sperando di suscitare in loro anche la voglia di spendersi in prima persona per la difesa dei diritti del genere femminile. Il nostro ringraziamento va a tutte le professioniste e le associazioni che in questo tempo ci hanno aiutato a rendere tutto ciò possibile”.

Le frasi riportate nei manifesti sono le seguenti:

· Lo sai che … se sei vittima di violenza puoi rivolgerti anche ai Servizi sociali del tuo Comune.

· Lo sai che … se sei vittima di violenza puoi rivolgerti anche al Consultorio dove troverai professionisti pronti ad accoglierti e ascoltarti.

· Lo sai che … durante il procedimento penale si può vietare l’avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ed imporre l’allontanamento dalla casa familiare e, se necessario, l’obbligo di pagamento di un assegno a favore dei conviventi rimasti privi di mezzi adeguati.

· Lo sai che … per le vittime di atti persecutori (c.d. stalking), maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili è previsto il patrocinio gratuito a prescindere dai limiti reddituali.