Grottammare, anziana sola in casa e non risponde al telefono. Intervengono i Vigili del Fuoco e il 118, sta bene

Scattato l'allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un'autoscala per entrare nell'appartamento, e i sanitari del 118 per soccorrere la donna. Fortunatamente, per lei non c'è stato bisogno di ricovero

di Davide Pignotti