SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quest’anno lo staff del museo ha pensato di coinvolgere l’artista Vincenzo Lopardo che mostrerà ai bambini non solo le tecniche pittoriche ma anche come realizzare un divertente assemblage creativo. Il corso è rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni e si terrà ogni martedì dalle 17,00 alle 18,30 a partire dal 7 febbraio (tutte le date 7-14-28 febbraio; 7-14-21-28 marzo, 4 aprile) per un totale di 8 incontri. Tra natura e arte i bambini si divertiranno a scovare materiali inutilizzati e a dar loro una nuova vita attraverso la creatività preparandosi da esporre le loro opere alla Palazzina Azzurra nel corso del Festival dell’Arte sul Mare (11-17 giugno) per poi realizzarne una più grande e collettiva al Molo Sud.

Costo dell’intero corso compresa la partecipazione al Festival: 90 euro sconto fratelli 85 euro.

per info e prenotazioni: 353 4109069