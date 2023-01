San Benedetto – Ho appreso con grande dolore la notizia dell’improvvisa scomparsa di Luigi Grannò, per gli amici Gigi. Ultimamente ci vedevamo raramente perché da tanti anni si era stabilito a Martinsicuro ma i nostri rari incontri erano zeppi di ricordi perché abbiamo vissuto insieme quasi mezza vita perché facevamo entrambi parte della numerosa compagnia che, tra gli anni ’60 e ’80, frequentavamo il bar Massimo davanti alla stazione. Tifoso di Samb e Juventus, grande appassionato di calcio, era anche un ottimo terzino della scuderia di Luigi Ursini.

Ma quello che più mi colpiva del suo carattere era la grande intelligenza e la battuta sempre pronta e mirata. Se fosse stato meno modesto avrebbe potuto intraprendere una carriera da cabarettista. La stima era reciproca ma spesso e volentieri sapeva fare riferimento ai miei difetti con tale sagacia che non mi offendevo, anzi ci ridevamo sopra insieme. Il primo esempio che mi viene in mente: in una partita giocai ala dalla parte dove c’era una fila di alberi: “Tanto Zarè mica corre, si riposa e all’ombra è meglio”.

Ho tanti ricordi e anche tante foto con lui (Vedasi Galleria), le più belle nelle cene che organizzavamo con Espresso Rossoblu (era uno dei nove fondatori) spesso al Rustichello ma anche in altri ristoranti e nel 1982 quando io, lui, mio fratello Pino e Ennio Olivieri andammo in Spagna dove assistemmo al Sarria, nella curva brasiliana, a Brasile-Italia 2-3 e a Italia-Polonia 2-0.

Addio Gigi, sarà difficile dimenticarti. Al bar Massimo portavo spesso il mio primogenito Luigi Maria che aveva meno di dieci anni. Adesso si trova a Dubai e alla triste notizia mi ha risposto su Watts App “Mi era molto simpatico”. Sarebbe venuto al funerale.