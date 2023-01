SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La A.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto all’A.C.R. Siena 1904, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del portiere classe 2003 Filippo Berti, ex giovanili della Roma. L’estremo difensore lascia dopo aver accumulato sei presenze in D quest’anno.