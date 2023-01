Centinaia di coppie hanno realizzato il matrimonio dei propri sogni grazie a un evento unico nel suo genere. Parliamo di “Quasi Sposi”, la fiera interamente dedicata al settore wedding organizzata da Oriana Simonetti dell’agenzia Oriana Grandi Eventi.

La quarta edizione vi dà appuntamento sabato 4 e domenica 5 febbraio presso il Blu Palace di Mosciano Sant’Angelo, dalle 10 alle 20 con ingresso libero.

Tutte le coppie che prenderanno parte alla fiera, potranno partecipare a un esclusivo concorso per aggiudicarsi un viaggio offerto dall’ agenzia Travel Buy di Roseto.

Tantissimi gli stand espositivi che accoglieranno i migliori brand del settore wedding, ma non solo…Gli ospiti potranno godere anche di indimenticabili spettacoli, buona musica e, per chiudere in bellezza, domenica pomeriggio sarà la volta dell’attesissima Sfilata Di Moda Sposi, curata e diretta da Oriana Simonetti.

Come ogni anno, per la fiera “Quasi Sposi”, sono state selezionate le aziende con le migliori recensioni, con l’attenta scelta dell’organizzatrice Oriana Simonetti, che in questo anno celebra 28 anni di organizzazione di eventi e 24 anni di “Fiere Degli Sposi”. Negli anni la signora Oriana ha aiutato migliaia di coppie ad organizzare il matrimonio perfetto, regalando tutto l’aiuto possibile, sempre rispettando le idee degli sposi.

Per questo motivo, dopo innumerevoli richieste, proprio Oriana Simonetti ha creato la nuova figura della Wedding Simplify. Si tratta di una figura considerata come un’amica che ti tende la mano e ti aiuta a trasformare i tuoi sogni in realtà.

Le aziende presenti in fiera presenteranno tutte le novità 2023 con servizi dedicati al matrimonio. Inoltre, forniranno uno sconto riservato agli ospiti della fiera (dal 10 fino al 30%). Ogni anno si crea una relazione win-win tra le coppie e le aziende, dove tutti tornano a casa entusiasti!

Tra gli spettacoli, da annoverare quello di Verusca Puff, performer internazionale di burlesque.

Alla tanto attesa Sfilata di Moda Sposi, il fiore all’occhiello dell’agenzia “Oriana Grandi Eventi”, saranno presentati gli abiti da cerimonia sposi uomo donna delle nuove collezioni.

La sfilata, presentata da Domenico Valentini, si aprirà con un abito da sposa Angels (realizzato da Oriana stilista dal 1987 presso le Grand Chic di Bologna) indossato dalla bellissima modella Valentina Savastano accompagnata dalle note della sua fantastica voce. A seguire Alessandra Bruni e Fratelli Forti, Francesca Giò Atelier, con la presentazione di Maria Elena Costantini, ed infine le collezioni di Lina Pediconi Atelier.

Le acconciature delle modelle saranno curate da Hair Bridal Stylist Evelina Parrucchieri Roseto, le musiche saranno a cura dei DJ Patrik, Paolo e Simone. A dare colore sarà anche lo spettacolo creativo di Lucia Postacchini.

Le Aziende presenti:

Atelier: Di Dionisio, Franco Mariani, La Maison Spose, Alessandra Bruni in collaborazione Fratelli Forti, Francesca Giò Atelier, Sartorie Riunite, Lina Pediconi, Altarocca,

Chef frutta: Andrea Lopopolo, Mahalo di Piccioni

Viaggi: Euphemia Personal Voyage Oriana, Travel buy Roseto, Arkey Travel di Campitelli, CDG travel let’s Go

Musica: Paolo Cognigni e Patrik belleggia, Ubby d.j., Royale wedding Music, my way management, Simone Boccatonda

Spettacolo: Oriana Grandi Eventi, Body Painting Postacchini, Verusca Puff,

Noleggio: D’Aloisio Noleggi Auto, Mirko Carozza, Micheal Cars,VMS

Casa: Bimby Silvana Marozzi, Lux Des srl, mosto cotto Adriano,

Bomboniere e arredo casa: Recchiuti, Camaioni 1930,

Studio fotografico e videomaker: Giorgio Villa, Sergio Rapagnà, Cericola Nicola, Andrea Dellafrana, Foto Giò Recchiuti,

Arredi,allestimenti interni: Di Sante Mobili, Mirko Luciani, Clementi Umberto, Parrucchieria Evelina D’Emilio, Erkdesign Studio grafico

Accessori: La rosa del tango

Gioielli: Lo Scrigno dei desideri

Wedding e Floreale: Florian Di Carlantonio, Partycolandia

Location: Villa Il Cannone

Wedding: Oriana Simonetti