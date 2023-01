SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via l’edizione 2023 del corso di Assistenti Bagnanti per il conseguimento del brevetto professionale organizzato dalla delegazione Fisa provinciale di Ascoli Piceno.

Sono ammessi candidati dai 16 ai 60 anni di età, previa prova di selezione.

Il corso di formazione consiste di moduli teorico-pratici che mirano ad incrementare la cultura del soccorso, del salvamento e del mare, ma soprattutto ad addestrare veri soccorritori acquatici.

Le attività formative Fisa hanno al primo posto la sicurezza del soccorritore. Gli allievi impareranno anche ad usare i Dpi (dispositivi di protezione individuale) e gli strumenti idonei per eseguire sorveglianza e soccorso in ambiente acquatico in sicurezza.

Le manovre apprese sono comunque utili anche al di fuori dell’ambito professionale del soccorritore acquatico. Infatti imparare manovre di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare puó salvare vite umane in ogni scenario.

L’abilitazione di Assistente Bagnanti verrà rilasciata alla fine del corso, in seguito al superamento di un esame presieduto dal Maestro di Salvamento FISA e da un medico specializzato, nel caso del brevetto Assistente Bagnanti Piscina, e l’aggiunta in commissione di una delegazione delle Capitaneria di Porto per il brevetto Assistente Bagnanti Mare Laghi e Piscine.

Oltre ad essere un titolo necessario per esercitare la professione di Assistente Bagnanti, il brevetto dà diritto a crediti scolastici o punteggi nei concorsi militari.

La Federazione Italiana Salvamento Acquatico è da ormai diversi anni presente sul territorio marchigiano per promuovere la salvaguardia della vita umana in mare, attraverso l’ organizzazione di eventi mirati, esercitazioni, corsi di formazione e prevenzione nelle scuole.

Info e iscrizioni: 346 7795722 – fisa.ascolipiceno@fisasalvamentoacquatico.it