SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una breve conversazione con Luciana Barlocci, ormai nota come “dissidente” in maggioranza, dato che, ultimamente, vota in controtendenza, soprattutto per quanto riguarda le Partecipate. Osteggiata dai suoi colleghi di maggioranza e, soprattutto, dal Sindaco Antonio Spazzafumo, Luciana Barlocci rivendica di portare avanti il mandato ricevuto dai cittadini:

“Io lotto praticamente da sola, sto portando avanti quello che abbiamo predicato, io penso che dopo un anno di governo ci sia ancora il tempo per raddrizzare la barra. Io spero chre i miei colleghi in consiglio, la Giunta e il Sindaco, tornino un po’ indietro nel tempo a ricordarsi ciò che noi abbiamo garantito a questa città.”

Abbiamo parlato di Controllo Pubblico di Picenambiente e di rincari delle tariffe Ciip in bolletta.