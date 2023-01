POMARICO – Se n’è andato poco prima di una partita Vito Chimenti, fratello de “Lu Bomber” Francesco e zio dell’ex portiere della Juventus Antonio: l’ex attaccante, nato a Bari, è stato stroncato da un malore a 69 anni. Allenava le giovanili e i portieri del Pomarico, squadra di Eccellenza lucana: Chimenti si è sentito male nello spogliatoio, poco prima del match di ieri, domenica 29 gennaio, contro il Real Senise e nonostante il rapido intervento dei Sanitari del 118, per lui non c’è stato scampo. Nel corso della sua carriera vestì le maglie di Palermo, Taranto, Salernitana e Matera in cadetteria e di Catanzaro, Pistoiese e Avellino in Serie A. Giocatore brevilineo ma agile e dotato tecnicamente, nei suoi anni migliori diventò famoso per lo spettacolare trick della “bicicletta”, con cui soleva superare i suoi marcatori. In anni più recenti, il suo aspetto da calciatore d’altri tempi – caratterizzato dal folto baffo, dalla capigliatura un po’ in disordine e da un fisico non esattamente da bodybuilder – lo ha trasformato in un giocatore di culto tra i calciofili più nostalgici, in contrapposizione con i curatissimi campioni di oggi.