Bologna Rugby Club – Fi.Fa. Security U.R. San Benedetto 35-12

FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Vaccari, Castelletti, Palavezzati, Paoloni, Fioretti, Di Bartolomeo, Alesiani, Frati, Gianfreda, Fratalocchi, Narducci, Del Prete, Di Marcantonio, Tallé, Alemanno. A disposizione: Pellei, Fagnani, Muratore, Ferretti, Tosti, Fulvi, Scarpantonio.

BOLOGNA – Prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie B per la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto, che affronta fuori casa il Bologna Rugby Club, squadra che precede i sambenedettesi in classifica. L’avvio subito in attacco fa ben sperare per i rosso-blu, che difendono gli attacchi e le fasi veloci dei bolognesi, giocando bene in mischia ma commettendo alcuni errori nel gioco alla mano. Nonostante la presenza assidua nella metà campo avversaria, l’Unione Rugby si aggiudica solo una meta tecnica mentre gli avversari riescono a passare la linea difensiva per ben 3 volte, chiudendo il primo tempo sul parziale di 21-7.

Nella ripresa parte bene l’Unione Rugby che mantiene gli attacchi avversari, ma nonostante il predominio in mischia chiusa commette molti errori alla mano nel gioco aperto in velocità, riuscendo a mettere a segno solo un’altra meta mentre gli avversari superano la difesa e realizzano altre 2 mete. Per i ragazzi allenati da Laurenzi-Alfonsetti, che si aspettavano un risultato migliore rispetto all’andata, è un risultato finale che andrà analizzato in queste settimane di pausa, prima della ripresa del campionato il 19 febbraio in casa contro Viadana.

La meta è stata realizzata da Leandro Vaccari, non trasformata.

Domenica di partite anche per l’Under 15 impegnata a Pesaro, e l’Under 17 in campo a Pescara, entrambe con grinta e orgoglio si sono espresse nel migliore dei modi contro avversari di livello.

Il prossimo weekend gli atleti under 13/15 dell’Unione Rugby saranno ospiti due giorni dai ragazzi del Club gemellato di Artena, sabato impegnati nel torneo e domenica sugli spalti dell’Olimpico a tifare per il primo match del 6 Nazioni Italia-Francia.