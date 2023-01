NOTARESCO – Malgrado la superiorità tecnica schiacciante ed il possesso di palla superiore , la Samb appare spenta e rinunciataria, i giocatori non rischiano il minimo in una patrtita che potrebbero vincere a mani basse. Da parte sua il Notaresco ci mette più cuore il risultato li Premia.

Mazzi 4: Non ha avuto grandi occasioni per mettersi in mostra. L’unica palla che avrebbe dovuto prendere è finita in rete.

Zaffagnini 4: Un fantasma non c’è Dove era quando Samb ha subito il gol?

Agostinone 4: Ha la sua parte di responsabilità nel gol del Notaresco in una difesa in cui tutti dormivano

Viscardi 5,5: abbastanza incolpevole Cerca portare avanti la squadra.

Alboni 5,5 Sulle fasce qualcosa si muove vedi Viscardi.

Favo 5,5: Qualche sprazzo in avanti ma niente di più.

Torromino 6,5: Il migliore in campo l’unico che forse Cerca di fare qualcosa

Marras 5,5: Esprime buon gioco anche se non si impegna più di tanto

Angiulli 6: È l’unico a fare qualche numero, la stoffa si vede sempre. Forse gli manca un po’ di impegno, spesso inconcludente.

Vita 5: una prestazione abbastanza grigia la sua non entra in partita ma forse non ne ha neanche voglia

Cardella 4,5: Il suo atteggiamento in campo è evidentemente uno sciopero bianco. Giusto il gettone di presenza non spreca assolutamente nessuna energia.

Dalla panchina,

Proia 5: Assetto tattico e tecnica non gli mancano, anche lui sotto tono rispetto ai suoi standard.

Boti 5,5 sveglia un po’ il gioco , forse doveva entrare prima, prestazione comunque insufficiente

Karakis, Feliz: SV