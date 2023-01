CIVITANOVESE: Taborda, Foresi, Greco (13′ st Mangiacapre), Visciano (3′ st Cipriani), Ballanti, Trombetta, Strupsceki (45+2′ pt Mandolesi), Giordani, Paolucci, Rapagnani (42′ pt Becker), Galli (22′ st Salom).

A disposizione: Cannella, Ruggeri, Marconi, Wali. Allenatore Francesco Nocera

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Fabi Cannella (43′ pt Pietropaolo G.), Pietropaolo A., De Cesaris, Piunti, D’Intino (25′ st Travaglia), Tedeschi, Galli, Picciola, D’Angelo (16′ st Iovannisci).

A disposizione: Filipponi, Di Luca, Russi, Fares, Di Salvatore. Allenatore Salvatore Fusco

CIVITANOVA MARCHE – Dopo una grandissima prestazione l’Atletico Centobuchi esce con un pareggio dal “Polisportivo Comunale” contro la Civitanovese. Un punto importantissimo per proseguire il cammino verso la salvezza.

I biancazzurri partono subito forte e passano in vantaggio al 3′ pt: l’ex Giorgio Galli riceve il pallone al limite dell’area poi calcia al volo con il sinistro e infila in rete alle spalle di Taborda. L’Atletico Centobuchi, però, non si accontenta e va vicino al raddoppio: D’Angelo di forza se ne va sulla sinistra, punta il proprio avversario e crossa basso per Picciola che devia ma il tiro va al lato per questione di centimetri. Poco più tardi la Civitanovese risponde con un colpo di testa di Paolucci ma Beni smanaccia miracolosamente sopra la traversa. Al 35′ pt è ancora la formazione di Fusco a creare pericoli: Galli viene servito in area di rigore defilato sulla destra, il 9 prova la conclusione sul secondo palo ma la sfera esce di un soffio al lato.

Nel secondo tempo la Civitanovese entra in campo con un piglio diverso e prova a riprendere la gara. Gli ospiti dal loro canto fanno fatica a ripartire in avanti ma restano compatti in difesa riuscendo a sventare anche con un po’ di fortuna la rete del pareggio. Ma al 45+3′ st ecco l’episodio chiave: Pietropaolo G. entra in scivolata su Ballanti e per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Paolucci che apre il piattone destro, Beni intuisce ma la sfera finisce in rete.

Un punto che lascia sicuramente un po’ di amarezza alla formazione di Fusco ma che continua a seminare delle buone prestazioni.