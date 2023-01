NOTARESCO – Le interviste dei due allenatori, protagonisti della sfida del “Savini” terminata con una vittoria di misura da parte dei padroni di casa.

Manoni: “Nel primo tempo non siamo stati brillantissimi soprattutto nelle idee, tutto sommato però la squadra è stata bene in campo, ha subito un paio di cross e l’episodio ci ha condannato. Dobbiamo limare queste situazioni. Nel secondo tempo la squadra ha avuto una reazione importante, dato anche il risultato, ma ci è mancato l’episodio che oggi il Notaresco ha avuto. Conson? Siamo una rosa di alto valore, i ragazzi sono tutti estremamente importanti. Dobbiamo andare uniti verso il nostro obiettivo che è quello di tirarci fuori prima possibile da questa situazione”.

De Patre: “Sapevamo che la Samb è un’ottima squadra, che ci avrebbe fatto soffrire nel secondo tempo, ma noi siamo stati bravi a soffrire e ad essere ordinati. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, potevamo fare ancora meglio però ripeto, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi perché in emergenza hanno saputo stare bene in campo e soffrire, al cospetto di una Samb che ha un organico di prim’ordine. Abbiamo vinto con 7 under in campo, mentre loro mettevano Proia e quant’altro. Quindi, faccio solo i complimenti ai miei ragazzi, dobbiamo andare avanti su questa strada e soprattutto con questa mentalità: soffrire, soffrire e imparare a soffrire sempre di più. Non voglio giudicare quello che succede in casa Samb, guardo solo il campo e posso dire che la Samb ha un organico di assoluto valore. All’inizio del campionato noi non avevamo neanche un giocatore, la prima settimana abbiamo messo 10 giocatori in campo perché siam partiti in ritardo, era cambiato tutto. Abbiamo praticamente giocato 5 mesi senza attaccanti. Già da un po’, però, abbiamo più continuità e cerchiamo di giocare con tutti a viso aperto. Domenica abbiamo rischiato di vincere a Senigallia, questa è la strada giusta anche se sappiamo che c’è da soffrire. Non possiamo abbassare la guardia”