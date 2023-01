NOTE: Stadio Vincenzo Savini, Notaresco. Cielo nuvoloso, 8°C. Terreno di gioco in condizioni non ottimali. Oggi verranno rispettati due minuti di raccoglimento. All’inizio del match per ricordare Carlo Tavecchio, e al 21’ per le vittime della Shoah. Fortemente contestato dai tifosi, al suo arrivo in tribuna, il Presidente Roberto Renzi. Samb in bianco, Notaresco in completo rossoblù

ANGOLI: 3-5

AMMONITI: Cardella (S) 45+1′ st, Forcini (N) 45+4′ st

ESPULSI:

MARCATORI: Romano (N) 13′ pt

FORMAZIONI

NOTARESCO CALCIO: Shiba, Cantarini, Colazzilli, Gelsi, Marchetti, Pezzi, Bartoli, Kuqi, Romano, Scimia, Mercado

A disposizione: De La Torre, Pulsoni, Di Renzo, Santochirico, Di Stefano, Gurini, Forcini, Cardinali, Cancelli

Allenatore: Tiziano De Patre

AS SAMBENEDETTESE: Mazzi, Zaffagnini, Cardella, Favo, Torromino, Vita, Agostinone, Marras, Angiulli, Viscardi, Alboni

A disposizione: Berti, Murati, Feliz Rabacal, Mauthe, Luzzetti, Boti, Proia, Tassi, Karkalis

Allenatore: Manolo Manoni

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, Torromino sul pallone

3′ Rimessa in zona d’attacco per i padroni di casa, che tentano di manovrare in avanti

6′ Occasione Samb con Cardella, che impegna Shiba ma viene pescato in fuorigioco dal guardalinee

8′ Fallo su Marras, punizione per la Samb

9′ Torromino subisce una spallata in area e cade a terra, per l’arbitro è tutto regolare

10′ Altra punizione per gli ospiti, Angiulli sulla barriera. Torromino ribatte alto sul fondo

13′ NOTARESCO IN VANTAGGIO. HA SEGNATO ROMANO. Il colpo di testa ribadisce in gol un cross pennellato dal lato destro

17′ Notaresco ancora in avanti, gli abruzzesi reclamano per un presunto fallo di mano in area

19′ Torromino colpisce Gelsi, l’arbitro ravvisa il fallo, punizione per i padroni di casa

21′ Corner per la Samb, Angiulli, sulla bandierina, deve però rispettare il minuto di silenzio in onore delle vittime della Shoah

28′ Occasi0ne Samb, Cardella non riesce a trasformare il cross basso e teso di Marras

29′ Mercado sbaglia completamente il traversone, palla che finisce in fallo laterale

32′ La difesa di casa riesce a incassare agevolmente i tentativi di sfondamento da parte dell’attacco di Manoni. Fallo in attacco di Cardella, azione neutralizzata

34′ Angiulli ci prova dalla distanza, tiro sbilenco finisce sul fondo

34′ Bartoli finisce a terra in area di rigore, la simulazione è evidente ma l’arbitro lascia correre

36′ Corner per il Notaresco che però non arriva alla conclusione, la Samb prova a ripartire ma la manovra è sterile

39′ Altro colpo di testa, altra occasione da gol per i padroni di casa: il pallone sfiora la traversa della porta difesa da Mazzi

40′ Abruzzesi ancora in avanti, rimessa laterale nei pressi della bandierina di destra che però non porta alla conclusione

42′ La Samb non riesce a costruire una manovra d’attacco, mentre il Notaresco è ordinato in fase difensiva

43′ Occasione Samb con Torromino. Destro deviato in corner

45′ Cross di Alboni, Shiba fa suo il pallone con sicurezza. L’arbitro assegna un minuto di recupero

45+1′ Allo scadere del primo tempo c’è ancora una rimessa laterale da battere per i padroni di casa. Samb che conquista il pallone, ma è troppo tardi: duplice fischio dell’arbitro, squadre a riposo

SECONDO TEMPO

1′ Inizia la seconda frazione di gioco

2′ Torromino pescato in fuorigioco, riparte il Notaresco

3′ Conclusione poco insidiosa di Angiulli, Cardella non può deviare perché in offside

4′ Cambio per i padroni di casa, entra Di Renzo al posto di Pezzi

5′ Buon destro di Vita, Shiba è pronto e fa suo il pallone

7′ Clamorosa occasione per la Samb: la sponda di Cardella andava soltanto accompagnata in rete, Marras e Vita non riescono a intervenire e il pallone finisce sul fondo

8′ Primo cambio per Manoni: fuori Vita, entra Proia

10′ Fallo subito da Marras, Samb che può riprovare ad attaccare

11′ Cross di Marras, blocca sicuro Shiba

12′ Occasione Samb, colpo di testa di Cardella ma è ancora un intervento di Shiba a negare il pareggio agli uomini di Manoni

13′ Rossoblù ancora in avanti, nulla di fatto

14′ Tra le file della Samb entra Karkalis per Agostinone. De Patre schiera Gurini al posto di Kuqi

16′ Sbaglia il rinvio Shiba, la Samb può ripartire

17′ Cross sballato di Viscardi, pallone sul fondo

20′ Angiulli tenta il cross, pallone che sbatte sul braccio di un difensore abruzzese, che però lo tiene in posizione aderente al corpo

21′ Tra le file dei padroni di casa entra Pulsoni al posto di Bartoli

23′ Corner per la Samb, mischia in area ma non c’è nessuno a tentare di concludere

24′ Ancora un calcio d’angolo, altra occasione malamente sprecata dalla formazione rossoblù

25′ Cambio in vista per il Notaresco. Entra Cardinali al posto di Mercado

26′ Cross di Alboni, Shiba fa suo il pallone

28′ Manolo Manoni sostituisce il terzino sinistro Viscardi con Prophedi Boti

33′ Due giocatori del Notaresco a terra, l’arbitro ferma il gioco. Si rialza Gelsi, che però dovrà uscire dal terreno di gioco. Nel frattempo esce Scimia per fare spazio a Forcini

36′ Strappo di Boti sulla fascia sinistra, chiuso in rimessa laterale l’olandese

38′ Fallo in attacco del Notaresco, ospiti che però non trovano varchi in ripartenza

41′ Corner per i padroni di casa, mentre Manoni sostituisce Alboni con Murati

42′ Conclusione sballata di Pulsoni, la Samb può ripartire da Mazzi

44′ Si prepara ad entrare Feliz Rabacal, prenderà il posto di Favo

45′ L’arbitro assegna 8 minuti di recupero

45+1′ Fallo di Cardella su Gelsi, ammonito il 7 rossoblù

45+4′ Fallo di Forcini, ammonito il 14 abruzzese

45+6′ Cardella in fuorigioco, la sterile azione offensiva della Samb viene neutralizzata

45+7′ Fallo su Proia, la Samb riparte dalla propria area

45+7′ Chiude Karkalis su Romano, torna avanti la Samb

45+8′ Finisce qui, vince il Notaresco. Terza sconfitta consecutiva per la Samb