SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le dichiarazioni di mister Manolo Manoni, alla vigilia di Notaresco-Samb: «Domenica, sicuramente, volevamo portare a casa un risultato positivo e così non è stato. Per questo, il gruppo ha sicuramente accusato questo colpo. Abbiamo lavorato soprattutto sulla testa, perché in questo momento è la cosa che dobbiamo recuperare più velocemente. Per quello che ho visto, è stata una settimana importante sotto tanti punti di vista. La squadra ha reagito decisamente bene, è vogliosa, carica per andarci a riprendere i punti che abbiamo lasciato domenica. Mi aspetto una partita dura, tosta, perché loro sono una squadra che ha trovato certezze e una certa continuità, hanno inserito gente nuova e stanno lottando sin dalla prima giornata di campionato in quella zona di classifica. A tratti, potrebbe essere una partita molto sporca: l’avversario principale di domenica, come ho detto ai ragazzi, siamo noi. Se ritroviamo spirito collettivo e unione d’intenti, sicuramente faremo la differenza. Infermeria? Abbiamo recuperato Proia, Conson ha avuto un risentimento muscolare domenica. Niente di grave, ma non sarà disponibile».