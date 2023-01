GROTTAMMARE – Danilo Rea e Roberto Pomili hanno stregato il pubblico del Teatro delle Energie. I due artisti, che prima del concerto abbiamo accolto nella nostra redazione (qui l’intervista), hanno presentato un format originale, intitolato “ImprovvisaMente Jazz Night”, dimostrando arte e maestria nell’improvvisazione. Il concerto che si è tenuto ieri, venerdì 27 gennaio, al Teatro delle Energie di Grottammare, con replica il 1 aprile al Teatro dei Filarmonici di Ascoli. I due artisti hanno fatto registrare il tutto esaurito. Un connubio tra musica classica e jazz, note scritte ma anche improvvisazioni imprevedibili, esempio di grande qualità per avvicinare tutti alle immortali melodie eseguite dai due importanti artisti.

Danilo Rea è stato giudicato dalla critica una delle personalità più importanti del panorama musicale jazz italiano, soprattutto alla luce dei suoi successi e collaborazioni con Claudio Baglioni, Mina, Fiorella Mannoia, Gino Paoli. Allo stesso modo, Roberto Pomili è considerato tra i migliori contrabbassisti del panorama nazionale, per aver collaborato con Andrea Bocelli e per le sue esibizioni nei teatri più del mondo includendo la Carnegie Hall e il Blue Note a New York, Kennedy Center Theater e il Blues Alley a Washington DC, Barbican Exhibition Hall a Londra, Concertgebouw ad Amsterdam, Queen Elizabeth Hall in Antwerpen, Teatro alla Scala a Milano, Cultural Center New Delhi e Bombay, Seoul Arts Center (Corea), Grand Theatre Shanghai (Cina), Roy Thomson Hall (Toronto).