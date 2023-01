Samb C5, il presidente Collini: “Nel 2023 mi aspetto la conquista della C2. Progetti futuri? Ci occuperemo anche di un altro sport”

"Il campionato è bello, avvincente, ricco di emozioni. Per me la svolta ci sarà quando il 17 marzo si giocherà Ascoli-Samb, chi vincerà salirà come primo in classifica"

di Valerio Fagioli