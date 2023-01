SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket che continua a preparare la prossima gara contro Basket Todi, in programma per domenica 29 gennaio alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Todi.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il centro Alessandro Maiorana Liga, di seguito le sue dichiarazioni.

Maiorana Liga: “I ragazzi ormai li conosco da alcuni mesi e si è formato fin da subito un bel gruppo. Sono tutti molto volenterosi e disponibili, soprattutto con noi under che siamo alla prima esperienza in questo campionato. Stiamo lavorando sodo, in allenamento, per portare a casa la prima vittoria e ce la metteremo tutta per farcela. Prima squadra? È la prima volta che ne faccio parte. Già lo scorso anno mi era stata presentata questa opportunità di dare una mano ma ho deciso di declinare perché non mi sentivo pronto. Quest’anno, invece, ho deciso di accettare e sto cercando di crescere il più possibile. Sutor Montegranaro? Ho avuto più spazio rispetto alle altre partite. Sto capendo quanto questo campionato sia molto difficile e ci sono tante squadre di alto livello. Abbiamo giocato contro una squadra giovane ed ha alcuni giocatori esperti che nel momento più importante della partita hanno preso in mano la situazione. È stata una gara intensa come ci aspettavamo e abbiamo provato in più occasioni a diminuire lo svantaggio per poi cercare di ribaltare il punteggio. Todi? Mi aspetto una partita molto difficile come le altre ma se ce la mettiamo tutta possiamo sicuramente provare a vincere. Hanno vinto solo una partita delle ultime quattro gare e dobbiamo sfruttare questo momento di difficoltà per provare a prendere la nostra rivincita”.