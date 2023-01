GROTTAMMARE – “Un Incontro tra due persone che privilegiano la musica, la sensibilità e l’emozione, dove c’è tanta improvvisazione su temi molto noti, ad alcuni dei quali arriveremo senza rendercene conto”. E’ così che Danilo Rea, affermatosi sulla scena internazionale non solo come pianista jazz, ma anche per le sue collaborazioni con grandi interpreti della musica leggera come Mina, Gino Paoli, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Renato Zero, solo per citarne alcuni, ha definito il concerto che porterà in scena questa sera, 27 gennaio, al teatro delle Energie di Grottammare, insieme al celebre compositore, direttore d’orchestra e contrabbassista Roberto Pomili. Quest’ultimo ha anche puntualizzato che lo scopo di questo loro progetto è proprio quello di “ascoltarsi”, senza un preciso programma prestabilito, un messaggio questo che vogliono lanciare anche al pubblico.

E l’improvvisazione, ha sottolineato Rea, è qualcosa di estremamente stimolante in ogni genere musicale; d’altronde, non esiste solo nel jazz, ma esisteva nella musica barocca, esiste nella musica classica e, ha aggiunto Pomili, c’è anche nel tango. L’improvvisazione è libertà assoluta.

Con centinaia di concerti in tutto il mondo e tanti viaggi sia all’estero che in Italia, entrambi gli artisti hanno ammesso di portare con sé nella musica una storia da raccontare, perché ogni luogo ha regalato loro emozioni e gli ha insegnato qualcosa che ciascuno si trascinerà dietro come bagaglio personale. Rea ha ricordato i suoi concerti in Argentina, a Cuba, in Russia, paese dalla grande cultura musicale. Per questo nel concerto che darà il via alla stagione concertistica del teatro delle Energie i due artisti, come ha ribadito Rea, si reinventeranno, proprio a partire dal loro diverso bagaglio di esperienze.

Parlando di pubblico, in particolare di quello marchigiano, Pomili ha ricordato la sensibilità del nostro pubblico, che sicuramente saprà apprezzare questo loro progetto musicale; per lui, inoltre, è sempre bello tornare nella propria regione, visto che è spesso all’estero e, in generale, suona poche volte in Italia. Rea ha, invece, ricordato un singolare episodio capitatogli dopo un concerto tenuto nelle Marche, dove un chirurgo gli confessò di ascoltare musica jazz, tra cui la sua, durante gli interventi in sala operatoria. “È bello sapere che si può essere utili anche con la musica – ha commentato il pianista a questo proposito, aggiungendo quanto il pubblico italiano in generale sia sempre attento alla musica, sebbene quello dei giovani andrebbe più coinvolto e spinto ad ascoltare tutti i generi musicali per poter avere dei termini di paragone. “Il problema è che i giovani sentono il bisogno di omologarsi e di ascoltare quello che più si ascolta – ha chiarito Rea. “Ora la musica è sempre meno musica, i musicisti di oggi sono meno musicisti e negli ultimi anni i dischi vengono fatti dai così detti turnisti, cioè da musicisti molto bravi ma che fanno musica per tutti”. Questo, ha spiegato sempre Rea, oltre a un’esterofilia diffusa e a una conseguente omologazione ai canoni americani, ha decretato la fine dei gruppi e un appiattimento della musica.

Riguardo, infine, ai loro progetti futuri, ricordiamo l’appuntamento del 1 aprile ad Ascoli Piceno sempre con il concerto “ImprovvisaMente” e poi, in estate, Danilo Rea sarà in tour in Italia con Fiorella Mannoia, mentre Roberto Pomili andrà in tourneè in Francia.