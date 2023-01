CIVITANOVA MARCHE – Incidente in autostrada, coinvolte due vetture. Tre i feriti: grave una donna. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 13.30 di oggi, venerdì 27 gennaio, in A14, direzione Sud, nei pressi del casello di Civitanova. Per motivi non ancora accertati, due automobili, una Kia e una Volkswagen, si sono scontrate sfondando il guard rail e terminando la propria corsa su un campo che costeggia la strada. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitanova. Ad avere la peggio è stata una donna, trasportata in codice rosso all’ospedale di Civitanova. Lesioni più lievi per gli altri automobilisti coinvolti.