SAN BENEDETO DEL TRONTO – E’ stata comunicata l’interruzione della fornitura dell’energia elettrica per lunedì 30 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 14:30, nella zona della città in cui si trova il comando della Polizia Municipale di piazza Battisti.

Mentre per gli impianti semaforici si provvederà con un gruppo elettrogeno, l’attività degli uffici risulterà fortemente condizionata con possibili disservizi.