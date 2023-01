SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata della Memoria, al Concordia studenti e Autorità per la celebrazione.

Dopo l’intervento dell’assessore alla cultura Lazzari, è stato proiettato il film “Anna Frank e il diario segreto”. Segue la nota del Comune:

«Nella mattinata di venerdì 27 gennaio, il Cinema Teatro “Concordia” ha ospitato la celebrazione della Giornata della Memoria, istituita dalla legge n. 211 del 20 luglio 2000 “in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”. All’evento hanno presenziato diverse classi provenienti dagli istituti scolastici della città, nonché autorità civili e militari.

Prima della proiezione del film “Anna Frank e il diario segreto” di Ari Folman, è intervenuta l’assessore alla Cultura Lina Lazzari che ha sottolineato l’importanza della Giornata della Memoria come momento di rimembranza dei fatti che accaddero a metà del secolo scorso, con la persecuzione e la deportazione della popolazione ebraica e di altri gruppi minoritari, ma anche come momento di riflessione sulla contemporaneità, per considerare come, nonostante le dure lezioni impartite dalla storia, siano ancora oggi reiterati episodi di violenza e di discriminazione ai danni di persone e comunità.

“Si dice che la storia sia maestra di vita – ha detto l’assessore Lazzari – ma le persone non sempre riescono a cogliere i suoi insegnamenti. Ancora oggi si parla di odio, di guerra, di intolleranza e di violenza. È bene che la Giornata della Memoria sia anche un momento di riflessione sull’importanza delle nostre azioni, sia individuali, sia collettive, e sulla loro influenza nella nostra società. Questo – ha continuato l’assessore alla cultura – è ancor più vero per le nuove generazioni, alle quali dobbiamo tramandare che la tolleranza è un valore e che il rispetto dei diritti umani è un dovere”».