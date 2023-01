SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È aperto il bando per l’assegnazione mediante concessione dei box destinati agli operatori della piccola pesca.

Per l’affidamento di ciascuno degli otto spazi, situati come noto nell’area portuale cittadina, possono fare richiesta solo gli operatori economici della piccola pesca che rispettino i parametri della qualifica come delineati nel decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 7 dicembre 2016 e che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio come impresa attiva per attività di pesca.

Inoltre, il richiedente deve essere proprietario o armatore di unità di piccola pesca, iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca, munito di regolare licenza, nonché del titolo abilitativo all’esercizio per l’attività.

Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta per l’assegnazione di un solo box.

Il canone per la concessione è fissato in € 600,00 annuali, oltre al pagamento delle spese condominiali e le utenze.

Le domande, in bollo, dovranno essere presentate entro le ore 13 di lunedì 27 febbraio 2023. Successivamente un’apposita commissione provvederà a valutare le istanze e a determinare la graduatoria.

I moduli per la richiesta e il bando completo sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.