Inoltre, è emerso che l’arrestato esercitava una vera e propria offerta di prestiti in denaro di sua iniziativa ai soggetti in stato di bisogno e necessità, pretendendo interessi a tasso diversificato, esigendo nel contempo anche garanzie, quali cambiali e assegni bancari in bianco.

Nell’inchiesta vi è un secondo indagato che si è occupato della riscossione “a domicilio” delle rate dei prestiti in scadenza.

L’illecita attività svolta dall’uomo, effettuata in spregio anche alla normativa antiriciclaggio, è stata resa possibile dall’ingente ed immediata disponibilità di denaro contante dimostrata dall’indagato, in relazione alla quale sono in corso specifici approfondimenti.

Contestualmente all’esecuzione dell’arresto sono state effettuate varie perquisizioni nei luoghi nella disponibilità dei due indagati che hanno consentito il sequestro di ulteriore materiale probatorio utile per il prosieguo delle indagini, nonché è stato sottoposto a sequestro probatorio l’importo di € 1.100, potenziale profitto dei reati contestati.

L’operazione di servizio, svolta in completa sinergia dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, si inserisce nella più ampia cornice dell’azione di contrasto ai delitti contro il patrimonio mediante frode promuovendo anche l’economia legale e il sano funzionamento del tessuto produttivo del territorio».