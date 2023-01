SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è aperto nuovamente il sipario sulla stagione 2022-23 del teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, con la messa in scena, mercoledì 25 gennaio, in replica giovedì 26 gennaio, della commedia in due atti “Amanti“, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che ha visto protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, insieme a Orsetta De Rossi, Diego D’Elia ed Eleonora Russo.

Una commedia brillante e divertente che, con ironia e leggerezza, affronta temi sempre attuali, come quello del rapporto di coppia e del tradimento, spesso conseguenza di un ristagno della relazione sentimentale che porta ciascun partner a cercare altrove un’alternativa a una vita divenuta ormai insoddisfacente. Ma non solo. “Amanti” racconta anche, attraverso la storia della relazione extra coniugale tra Giulio e Claudia, come spesso il tradimento possa essere soltanto una parentesi in una relazione di coppia e, dunque, uno strumento momentaneo attraverso cui poter persino ricostruire un matrimonio in crisi oppure, in caso contrario, prendere una decisione definitiva sulla fine di una relazione coniugale.

Una rappresentazione vivace e realistica di come ognuno di noi, pur sbagliando, possa ritrovare la propria strada nella vita, sia da solo che nella relazione con l’altro sesso per costruirsi, o ricostruirsi, la propria felicità; un racconto straordinariamente veritiero che mostra, con sincerità e tenerezza, le problematiche dei rapporti d’amore e di sesso sottolineando, però, sia la potenza dell’amore che la debolezza della menzogna. Tra bugie, equivoci, dubbi, passi falsi e sensi di colpa, infatti, i due protagonisti si troveranno a prendere decisioni inaspettate che scardineranno certi equilibri per crearne di nuovi.

Una commedia esilarante, in cui i bravissimi attori hanno saputo farsi interpreti, con spontaneità e credibilità, di tutte le nostre debolezze e preoccupazioni e in cui, attraverso l’incontro-scontro tra maschile e femminile, ciascuno, seppure con il sorriso sulle labbra, è stato chiamato a riflettere sul valore e l’onestà dei propri sentimenti e sulla qualità delle proprie relazioni.