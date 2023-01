GROTTAMMARE – È stato presentato oggi, giovedì 26 gennaio, “Cantiere Comune”, la pubblicazione che illustra tutti i progetti e le opere pubbliche attualmente in corso nel territorio comunale. L’incontro si è tenuto alle ore 11, presso la sala multimediale sita al piano terra dell’Ospitale-Casa delle Associazioni di via Palmaroli.

Il Sindaco Enrico Piergallini ha illustrato il progetto: «Presentiamo questo documento per fare il punto sui cantieri adesso presenti, che partiranno nelle prossime settimane e mesi, ma anche sui progetti futuri della città. Parliamo di risorse per 14 milioni di euro: questo l’ammontare economico, dai quali sono esclusi i progetti non finanziati. Questa cifra è già su strada o ci sarà a breve, in più ci sono stime dei progetti nel cassetto, che speriamo di poter finanziare nei prossimi anni. Il documento espone in blu le opere già aperte, in arancione le opere già approvate e pronte a partire, tra settimane o mesi, in verde i progetti già approvati ma ancora in attesa di finanziamento. Il documento, inoltre, presenta un focus specifico, dedicato alle scuole. Quando dieci anni fa iniziammo il percorso, la situazione era completamente diversa: il piano opere pubbliche era vuoto. Vi invito a vedere anche la coerenza di questo piano con il programma elettorale, che a molti sembrò ambizioso o eccessivo».

Presente anche il Vicesindaco Alessandro Rocchi, che ha dichiarato: «La difficoltà è stata quella di reperire le risorse: va ringraziato l’ufficio finanziario, che ha fatto salti mortali per arrivare qui. Questa è una grossa sfida, perché sono tanti soldi come mai avuti prima: ora bisognerà realizzare fisicamente queste opere, e ne avremo almeno fino al 2026, e oltre. Aggiunge l’Assessore Manolo Olivieri: «Sono sicuro di una cosa: questa amministrazione sta andando a tutta, un po’ per il Pnrr, un po’ perché il sindaco nel corso del secondo mandato ha addirittura accelerato il ritmo. Stiamo facendo un grande lavoro, è una sfida portare a termine i tanti progetti che abbiamo. Siamo partiti, e abbiamo sempre lavorato, come una squadra». «Tante le fatiche fatte insieme a tutta la squadra, dopo la sosta per la pandemia» – spiega il Consigliere Bruno Talamonti – «Noi ci siamo messi a disposizione a 360 gradi per dare il nostro supporto. È stata una grande sfida, anche per noi amministratori, ma siamo contenti”.

Segue il riepilogo delle opere.

Cantieri aperti:

– Riqualificazione lungomare centro, con 3 ditte al lavoro contemporaneamente, per quasi 2 milioni di euro

– Il nuovo percorso ciclabile in via Verdi

– La riqualificazione del Centro Sportivo Tesino Nord (490000 euro, fondi comunali), entro luglio 2023

– Nuovo parco di Via Toscanini, contributo ministero interno, entro marzo 2023 (459mila euro circa)

– Recupero dell’edificio adiacente all’ospedale in via Palmaroli (125mila euro), contributo Regione Marche

– Nuovo marciapiede in Via Valtesino (76mila euro)

– Piano colonnine elettriche (10 anni di contratto, 27 infrastrutture di ricarica)

– Riqualificazione di Piazza Stazione (100mila euro) con bicistazione e fermata dell’Autobus, hub trasporti

– Nuova scogliera emersa a nord del Tesino (330mila euro), entro marzo 2023

Progetti pronti a partire:

– Manutenzione straordinaria ponte tesino (600mila euro dal Pnrr), entro ottobre 2023

– Nuova pista ciclabile intercomunale lungo il Tesino

– Riqualificazione autostazione di Via Matteotti (174mila euro), entro aprile 2023, con stile ispirato a Piazza San Pio V

– Nuovi alloggi di residenza pubblica (911mila euro), palazzo ex Ottaviani, per riqualificare il 100 per cento degli edifici pubblici del Paese Alto

– Efficientemente energetico della Sala Kursaal (300mila euro), fine lavori per dicembre 2023

– Miglioramento della sicurezza stradale (140mila euro), contributo Regione. Verranno installati dei separatori del traffico per proibire sorpassi, oltre a un semaforo intelligente, entro aprile 2023

– Bretella stradale sulla Valtesino (500mila euro), entro marzo 2028; contributo della Provincia

– Miglioramento e ampiamento del Cimitero Civico: terzo blocco di loculi, 764500 euro circa, fondi comunali

– Miglioramento degli spazi comuni del Villaggio dei Pescatori (35mila euro)

Progetti approvati e non ancora finanziati:

– Rotonda sul mare (1milione 170mila euro, forse serviranno 200mila euro in più)

– Quartiere Ischia II, luoghi per la socialità: 7 punti strategici, 5milioni e mezzo, passaggio ciclopedonale per il ponte

– Valorizzazione di Via Cagliata (600mila euro)

– Messa in sicurezza del Ponte di Bore Tesino Ovest (857500 euro)

– Sistemazione idraulica del Fosso San Biagio

Tanti i fondi a disposizione per le Scuole. Ecco gli interventi in esecuzione o già programmati:

– Messa in sicurezza sismica del Plesso Speranza (1.180.000 euro): cantiere molto complicato perché in acciaio (aumento costi).

– Messa in sicurezza antincendio del Plesso Ischia I, del Plesso Ascolani e del Plesso Toscanini

– Nuova mensa del Plesso Toscanini (720mila euro PNRR) entro dicembre 2026

– Miglioramento e messa in sicurezza del Plesso di Via Ischia (Gran Madre di Dio): 975mila euro

– Zona Ascolani, Messa in sicurezza Plesso Ascolani (1100000 PNRR), entro dicembre 2026

– Nuovo asilo nido (1152000 euro), entro dicembre 2026, zona sud città

– Costruzione nuova palestra scuola elementare Speranza (808 mila euro)

– Ampiamento scuola media plesso Toscanini (3600560 mila euro)

– Riqualificazione palestra Toscanini

– Scuola dell’Infanzia Battisti (non finanziato PNRR)

– Sopraelevazione Plesso Scolastico “Ischia” di Via Marche (740mila euro)

– Mensa e cucina centralizzata Plesso Scolastico Ascolani (636mila euro)

«Sono molto contento, tenete conto che questo documento per me vale un po’ come una sorta di eredità» – ha concluso il Primo Cittadino.