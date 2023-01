Febbraio, un mese ricco di successi e novità per Oriana Simonetti dell’agenzia di moda e spettacolo Oriana Grandi Eventi.

Partner ufficiale di Casa Sanremo Live Box sarà il suo studio di registrazione Play & Rec che presenterà al festival della musica italiana 16 nuove proposte. Oriana sarà nella città dei fiori dal 7 all’11 febbraio per accompagnare i nuovi talenti in un’avventura che potrebbe rivelarsi un vero e proprio trampolino di lancio per una futura carriera musicale.

Prima di volare a Sanremo, tuttavia, Oriana sarà impegnata in un altro imperdibile evento, pensato ad hoc per le coppie in procinto di unirsi in matrimonio. Il 4 e 5 febbraio, infatti, torna “Quasi Sposi”, la fiera interamente dedicata al settore wedding in cui i futuri sposi potranno trovare le migliori aziende e sconti riservati per coronare al meglio il loro sogno d’amore. Spettacoli, musica e sfilata di moda completeranno le due giornate che si svolgeranno presso il Blue Palace di Mosciano.

Visita il sito internet dell’agenzia www.orianagrandieventi.it. Per info: 3472629136