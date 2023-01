VILLA MUSONE – Dopo la convocazione al raduno con la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17, svoltasi a Roma presso il Centro Sportivo “La Borghesiana”, il giovane difensore dell’Atletico Centobuchi Gennaro Pietropaolo ha risposto presente anche alla chiamata per prendere parte alla Rappresentativa Regionale Under 17.

Il classe 2006 è stato schierato nella formazione titolare ed ha giocato nel ruolo di difensore centrale sinistro, facendosi notare dal pubblico e dagli osservatori presenti.

Il raduno si è svolto presso il campo “Gianluca Carotti” di Villa Musone ed ha visto i giovani calciatori sfidarsi in una partita amichevole per poi concludere la seduta con i tiri in porta. Una grande soddisfazione per la società del presidente Piero De Carolis che continua a puntare sui giovani cercando di farli emergere in prima squadra con gli allenamenti guidati da mister Fusco e staff.