FERMO – Fuggono dopo l’incidente senza prestare soccorso. I Carabinieri denunciano padre e figlio. Segue la nota dell’Arma:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nei giorni scorsi, nel corso di specifici servizi pianificati per prevenire e reprimere reati predatori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fermo, all’esito di accertamenti avviati in seguito ad un sinistro stradale, grazie anche all’ analisi di filmati della videosorveglianza pubblica, hanno denunciato alla competente Procura per fuga in caso di incidente con danni a persone, ed omissione di soccorso due uomini, padre e figlio che a seguito di sinistro dove un terzo conducente subiva anche lesioni, si davano alla fuga senza prestare soccorso. Inoltre una volta individuati, sentiti in merito alla dinamica, uno dei due (il padre) dichiarava falsamente di essere il conducente (forse per sollevare da responsabilità penali il figlio) circostanza poi smentita dagli approfondimenti investigativi dei militari».