Segue la nota del Segretario Provinciale del Partito Democratico, Francesco Ameli:

«Con una dotazione di finanziaria di oltre 23 milioni di euro, le imprese della provincia di Ascoli a partire dal 24 gennaio possono far richiesta per gli incentivi del Fondo di contrasto alla deindustrializzazione, la nuova misura gestita da Invitalia per conto dell’Agenzia per la coesione territoriale.

Si tratta di un aiuto concreto e un risultato importante, perché grazie ad un emendamento in Parlamento del Partito democratico, e soprattutto grazie alla sinergia avuta con il CDA del Consorzio industriale del Piceno, a beneficiare di questi finanziamenti saranno anche le aziende del nostro territorio. Grazie al fondo è prevista la concessione di contributi in conto capitale alle imprese del settore manifatturiero che realizzano investimenti per il potenziamento o la riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti nei territori comunali di competenza del Piceno Consind, quindi anche fuori cratere, o che prevedono di insediare nuove unità produttive negli stessi territori. Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute esclusivamente nel periodo compreso tra il 30 novembre 2021 e il 31 dicembre 2023 per ristrutturazioni, ammodernamento, innovazioni, investimenti immateriali, azioni legate alla sostenibilità ambientale. Le imprese possono ricevere fino a un massimo di 200 mila euro. Finanziamenti davvero importanti per sostenere le imprese e accompagnare la ripresa economica post Covid”».