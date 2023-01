SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 24 gennaio, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– l’approvazione del progetto definitivo in linea tecnica per la realizzazione del nuovo asilo nido sito in via Alfortville. Il progetto, realizzato dai tecnici dell’Area Lavori Pubblici del Comune e del valore complessivo di € 1.056.000,00, è stato interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (programma Next Generation EU). A questi si dovranno aggiungere gli aumenti registrati dal mercato dei materiali edili, al momento stimati a una cifra di € 120.000,00. Secondo il cronoprogramma stabilito dallo stesso bando PNRR, i lavori dovranno essere affidati entro il 31 marzo 2023 e conclusi entro il 31 dicembre 2025;

– l’approvazione della proposta progettuale per i lavori di sostituzione degli infissi della segreteria del Sindaco. I lavori, stimati a un costo di € 17.000,00 (IVA esclusa), saranno eseguiti mediante contratto di sponsorizzazione dalla ditta Ricci Infissi srl di San Benedetto del Tronto;

– la designazione dei componenti della Commissione del Mercato Ittico all’Ingrosso in rappresentanza delle varie componenti del settore (cooperative, lavoratori, produttori, commercianti, enti pubblici prepositi) in aggiunta ai membri di rappresentanza consiliare già individuati dal civico consesso.