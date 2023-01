Tutte le donne conoscono l’acqua micellare: si tratta di un prodotto cosmetico presente sin dalla fine degli anni Ottanta, e concepito allo scopo di velocizzare la pulizia del volto delle modelle, al termine degli eventi e delle sfilate.

A partire da quel momento, l’acqua micellare ha fatto la sua comparsa anche nelle case di tutte le donne, e si è fatta apprezzare per la sua semplicità di utilizzo e la sua praticità. Ma in che cosa consiste questo prodotto, quale è la sua formulazione e il suo corretto utilizzo?

L’acqua micellare: la sua composizione

L’acqua micellare è un liquido con finalità detergenti del viso che, in particolare, permette di eliminare dal volto i residui di trucco e le impurità del make-up. La tecnologia detergente di questa soluzione si basa sulle micelle, che sono molecole di tensioattivi che catturano ed eliminano le tracce di sporco dalla pelle. Le micelle sono in grado di attirare e agglomerare le tracce di sporco, impurità, polvere, particelle di sebo e cute desquamata, trucco e sudore in una sola passata.

L’acqua micellare ha quindi una funzione detergente e rispetta il film idrolipidico della cute; ma come si sceglie e come si usa correttamente?

Come si usa correttamente l’acqua micellare per la pulizia del viso?

Il corretto utilizzo dell’acqua micellare presuppone che si scelga una tipologia di prodotto adatta alle esigenze della propria cute.

Oggi come oggi in commercio è disponibile una vasta formulazione di acque per la pulizia viso, ad esempio:

acqua micellare per pelle secca: sono formule spesso arricchite con vitamine e sostanze idratanti, che aiutano a preservare la morbidezza della pelle, evitando la fastidiosa sensazione di secchezza post rimozione del make-up.

Soluzione detergente per pelli sensibili e delicate. La pelle sensibile ha bisogno di un’attenzione in più sia nella scelta dei prodotti di make up, che in quella dell’acqua micellare. La soluzione detergente adatta, in questi casi, ha una formulazione molto delicata e in genere non contiene alcol e parabeni, che potrebbero irritare la pelle.

Acqua micellare per pelle grassa. Questa tipologia di prodotto è mirata per detergere le pelli con tendenza acneica. Spesso si tratta di formule integrate con principi attivi come lo zinco, che aiutano a purificare la cute.

La maggioranza delle donne è convinta di sapere utilizzare correttamente l’acqua micellare, ma è davvero così? Come si usa questa soluzione detergente per pulire bene la pelle?

L’utilizzo dell’acqua micellare è abbastanza semplice: tutto quello che bisogna avere a portata di mano è una soluzione adeguata alle caratteristiche della propria pelle e dei dischetti di cotone per la pulizia del viso. Si deve versare sul dischetto di cotone una piccola quantità di soluzione detergente e quindi passarlo sul viso in maniera uniforme, con particolare delicatezza nella zona del contorno occhi e delle palpebre.

In linea di massima, la maggioranza delle acque micellari non ha bisogno di risciacquo: tuttavia, se non si gradisce la sensazione lasciata sulla cute, è sempre possibile sciacquare la pelle con acqua termale (evitando quella di rubinetto, ricca di calcare), prima di usare una crema idratante adatta.