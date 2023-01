Il 2023 appena iniziato per il mercato immobiliare si presenta particolarmente interessante. Il primo dato sul quale prestare particolare attenzione è l’inflazione che dal 9% si sta’ già attestando al 6% ed il secondo è certamente dato dal PIL, che, anche se con dati prudenziali, si presenta ottimista.

La CEO di Immobiliare Magia con sede a Castel di Lama e San Benedetto del Tronto, Aba Albertini, illustra i dati e le previsioni per il primo quadrimestre 2023 del mercato immobiliare Marchigiano che, nonostante il leggero aumento dei tassi dei mutui che ad oggi sono attestati intorno al 3%, evidenzia la buona salute del “mattone” e un costante interesse della clientela ad acquistare immobili sia abitativi che commerciali.

La novità dell’ultimo trimestre del 2022 che sta proseguendo anche nel 2023, evidenzia Aba Albertini, è un grande interesse all’acquisto di immobili per uso personale nella prima campagna in prossimità dei principali centri urbani, immobili che ante 2022 rimanevano spesso invenduti ed in alcuni casi anche abbandonati, motivo per il quale l’immobiliare Magia si è già organizzata acquisendo numerosi immobili per poter soddisfare le richieste della propria clientela.

Immobiliare Magia si trova in via Marinai D’Italia, 1/A a San Benedetto e in via Salaria 90 a Castel di Lama (AP).

