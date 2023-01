CENTOBUCHI – Ripresa degli allenamenti in casa Atletico Centobuchi dopo la buona prestazione sfornata con l’Aurora Treia. I biancazzurri iniziano a preparare la gara contro la capolista Civitanovese, in programma per domenica 29 gennaio alle ore 15 presso lo Stadio Polisportivo Comunale di Civitanova.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il preparatore atletico Ugo Vitelli, di seguito le sue dichiarazioni.

Vitelli: “I ragazzi fin da quest’estate li ho visti bene ed hanno un grande spirito di sacrificio. Mi seguono quando facciamo lavori di forza e di resistenza, cerco sempre di rendere le sedute allenanti e dal punto di vista emotivo divertenti. Questa squadra ha un grande gruppo già dallo scorso anno e si è rinforzato con degli arrivi importanti. Cerchiamo sempre di variare gli allenamenti facendo anche delle sedute in palestra che servono per unire ancora di più il gruppo e allo stesso tempo per lavorare con il sorriso. Non ci scordiamo che in questa categoria, o per lo meno qui a Centobuchi, i ragazzi vengono ad allenarsi dopo otto o dieci ore di lavoro quindi vogliamo ringraziarli per quello che stanno facendo. Civitanovese? Noi veniamo da buone prestazioni, con l’Aurora Treia abbiamo fatto una bella partita e ci è mancato soltanto il gol. Veniamo anche da un periodo difficile in cui non abbiamo potuto schierare la formazione tipo a causa di infortuni e malattie. Andiamo a Civitanova fiduciosi, la cosa che potrà fare la differenza è l’attenzione e cercare di cogliere l’attimo giusto”.