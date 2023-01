PORTO SANT’ELPIDIO –Rubano 20 euro di dolciumi in un supermercato, denunciata una coppia di giovani del Fermano. Segue la nota dell’Arma:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nei giorni scorsi, nel corso di specifici servizi pianificati per prevenire e reprimere reati predatori, i Carabinieri del Comando Stazione di Porto Sant’ Elpidio sono intervenuti presso il supermercato “In’S Mercato” di via Firenze per una rapina impropria segnalata alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Fermo. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno appurato che poco prima, una coppia di giovani, dopo aver prelevato da alcuni espositori varia merce (prevalentemente dolciumi del valore di circa 25 euro) aveva tentato di allontanarsi dall’esercizio senza pagare. Nella circostanza, un addetto ai servizi di antitaccheggio insieme ad un’impiegata del supermercato avevano tentato di bloccare i giovani malviventi, ma questi ultimi, strattonando e spintonando i due, riuscivano a guadagnare la fuga, allontanandosi a piedi. I citati militari si sono subito attivati avviando accurate ricerche anche grazie all’aiuto dei sistemi di video sorveglianza, identificando quindi i due ladruncoli, si tratta di una giovane conoscenza di Montegranaro e di una ragazza poco più che 20enne di Fermo. La coppia veniva poi riconosciuta e pertanto è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per rapina impropria in concorso».