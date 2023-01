Focus mister Manoni. Numeri e curriculum del neo tecnico della Samb

Classe '77, ormai da anni vive stabilmente in Riviera. E' reduce dall'esperienza in Serie D nella passata stagione col Castelfidardo, poi retrocesso. Per 4 anni è stato allenatore del Grottammare in Eccellenza. Sarà lui l'uomo giusto per dare nuove motivazioni ai rossoblu?

di Antonio Di Salvatore